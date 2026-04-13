Doorstart Comité 4-meiherdenking

Uithoorn – De organisatie van de 4-meiherdenking in Uithoorn, waaronder ook de herdenking bij de plaquette voor oorlogsslachtoffers in Uithoorn en De Kwakel, is in 2025 eenmalig door de gemeente overgenomen.

Naar aanleiding van een oproep voor nieuwe commissieleden hebben zich inmiddels voldoende belangstellenden gemeld om het comité opnieuw samen te stellen. Daarmee is de continuïteit van de herdenking gewaarborgd en kan deze ook dit jaar doorgang vinden.

In het verlengde hiervan is ook de Stichting Comité Herdenkingen Uithoorn opgericht. Deze stichting heeft tot doel het organiseren en ondersteunen van lokale herdenkingen met een maatschappelijk, historisch, cultureel of educatief karakter. Zij fungeert als overkoepelend platform, waarbinnen naast de 4-meiherdenking ook andere initiatieven een plaats kunnen krijgen. Daarnaast is recent de website www.herdenkeninuithoorn.nl gelanceerd, waarop actuele informatie over de herdenkingen in Uithoorn te vinden is.

Dit jaar valt 4 mei op een maandag en buiten de schoolvakanties. Het comité hoopt dat dit zal bijdragen aan een grote opkomst van ouders en kinderen. De Stille Tocht start om 19.30 uur bij het Spoorhuis. Nadere informatie over het programma volgt.

Doorstart van het Comité 4-meiherdenking. Foto: aangeleverd.