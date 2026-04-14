Uithoorn/De Kwakel – Wat begon als een veelbelovende primeur eindigde zaterdag 11 april in een daverend succes. De eerste ‘Uithoornse editie’ van het Groep 8 feest van scholieren in Club N201 overtrof alle verwachtingen. Met een volle zaal, uitzinnige kinderen en een sfeer die vanaf de eerste minuut goed zat, kan de organisatie terugkijken op een onvergetelijke avond.

De tropische aankleding, vrolijke outfits en herkenbare beats zorgden direct voor de juiste energie. Vanaf de start ging het dak eraf. De dansvloer stond continu vol met enthousiaste groep 8-leerlingen die uit volle borst meezongen met de bekendste hits.

Hoogtepunten

Een van de absolute hoogtepunten van de avond was de spectaculaire battle tussen de jongens en de meiden. Onder luid gejuich gingen beide groepen de strijd met elkaar aan, waarbij de energie en het fanatisme van het publiek zorgden voor een geweldige sfeer. Ook de crew van de N201 en de jongerenwerkers van gro-up buurtwerk mengden zich in de battle, wat voor extra hilariteit en enthousiasme zorgde. Daarnaast was er een optreden van Daan Kok, die de zaal moeiteloos meekreeg.

Smaakt naar meer

De organisatie kijkt met trots terug op hoe soepel de avond is verlopen. De duidelijke afspraken, het vertrouwde systeem en de betrokkenheid van zowel vrijwilligers als jongerenwerkers zorgden voor een veilige en gezellige omgeving. Ouders konden hun kinderen na afloop weer zonder problemen ophalen, zoals ook bij eerdere Aalsmeerse edities het geval was.

Deze eerste Uithoornse editie smaakt absoluut naar meer. De reacties van kinderen, ouders en organisatie zijn unaniem positief en een vervolg lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd. Uithoorn en De Kwakel hebben er een nieuwe traditie bij…

Tropical edition smaakt naar meer. Foto: Thessa Bakker.