Boeken- en puzzelruilbeurs in De Kuyper

Uithoorn – Op donderdagmiddag 24 april zijn lezers van 16.00 tot 17.30 uur van harte welkom op de boekenruilbeurs die wordt gehouden in De Kuyper, Kuyperlaan 50. De toegang is gratis.

Bezoekers nemen een of meerdere recente boeken mee (maximaal acht), ontvangen daarvoor een bewijs en mogen die omruilen tegen een gelijk aantal andere boeken. “Het is jammer als boeken ongelezen in de kast blijven staan en dit is een goede manier om weer nieuwe verhalen te ontdekken”, zegt Margit Rechtuijt, die de ruilbeurs samen met Conny Vos organiseert.

Ook puzzelliefhebbers zijn uitgenodigd om ter plekke legpuzzels te komen ruilen. De organisatoren verwachten dat er behoefte is aan de ruilbeurs. “Als een puzzel eenmaal is gelegd, is het leuker om daarna aan een nieuwe te beginnen.”

Conny Vos en Margit Rechtuijt (rechts). Foto: aangeleverd.