Paastoernooi bij Boule Union Thamen

De Kwakel – Op Tweede Paasdag speelden de leden van jeu-de-boulesvereniging Boule Union Thamen (BUT) bij stralend weer hun jaarlijkse Paastoernooi op de accommodatie aan de Vuurlijn in Uithoorn. De sfeer was uitstekend en al ruim voor aanvang van het toernooi verzamelden zich spelers in de kantine. Anderen kozen ervoor alvast de banen op te gaan om een balletje te gooien en hun vorm te testen.

Zoals altijd waren de banen in uitstekende conditie, dankzij het werk van de interne ‘groengroep’. Om precies 11.00 uur gaf de wedstrijdleider het startsein en begonnen de doubletten en tripletten enthousiast aan de eerste van drie wedstrijden.

Voorjaarszonnetje

Bij een aangename temperatuur en een heerlijk voorjaarszonnetje was het genieten op het complex, dat zich van zijn fraaiste kant liet zien. In de eerste speelronde waren de teams bijzonder aan elkaar gewaagd. Veel partijen gingen gelijk op en de scores liepen punt voor punt, wat zorgde voor lange en spannende wedstrijden.

In de tweede en derde speelronde kwamen de verschillen duidelijker naar voren. Er werden uitslagen genoteerd als 0-13 en 2-13, maar ook nipte finishes zoals 10-13 en zelfs 12-13. Na verwerking van alle uitslagen bleek de eindstand als volgt: Joan van Rekum – 3 gewonnen wedstrijden, 27 pluspunten; Gunther Jacobs – 3 gewonnen wedstrijden, 25 pluspunten; Paul Sterel – 3 gewonnen wedstrijden, 11 pluspunten.

Jokercompetitie

Nauwelijks hersteld van de inspanningen van het paastoernooi gingen de spelers vervolgens alweer de baan op voor de derde speelronde van de doorlopende Jokercompetitie. In de eerste serie wedstrijden behaalden de verliezers respectievelijk 1, 4, 7 en 10 punten. In de tweede serie lagen deze scores op 3, 3, 5 en 8 punten. Op deze derde wedstrijddag van de Jokercompetitie slaagden vijf spelers erin beide wedstrijden te winnen. Opvallend was de prestatie van Jan Janmaat: hij is tot nu toe de enige speler die in alle zes gespeelde wedstrijden telkens de maximale score van 13 punten wist te behalen.

Geslaagd paastoernooi bij Boule Union Thamen. Foto: aangeleverd.