Puntendeling Argon in Badhoevedorp

Mijdrecht/Badhoevedorp – In de wedstrijd tegen SCPB ’22 heeft Argon de punten gedeeld. Het eerste half uur kwam Argon er niet aan te pas, maar daarna herstelde Argon zich. Binnen het kwartier kwam Argon via het been van een eigen verdediger op achterstand, maar kon dat in de tweede helft met veel inzet toch rechtzetten door eenmaal te scoren, eindstand 1-1. Twee spelers moesten in de tweede helft afhaken: Niels de Vries en in het laatste kwartier ook Quint Piris die een ernstige blessure opliep en met een brancard afgevoerd moest worden.

Snel tegendoelpunt

Het eerste half uur kwam Argon er niet aan te pas. De thuisploeg combineerde vlot en had veel balbezit, maar de schoten gingen veelal naast. Na een kwartier werd een voorzet van links door een verdediger van Argon van richting veranderd, waardoor doelman Tobias Ravelli kansloos was 1-0. Argon kreeg nogal wat vrije trappen te nemen, maar de hoge ballen voor het doel hadden weinig succes. Keeper Bjorn Hoekstra heerste in het strafschopgebied of de ballen kwamen in het vangnet terecht. Justin Schouten schoot naast en ook Quint Piris zag doelman Hoekstra ver voor zijn doel staan, zijn schot had ook geen succes. Bijna kreeg SCPB vlak voor het rustsignaal nog loon naar werken. De poging van Turgay Sener werd door Tobias Ravelli onschadelijk gemaakt.

Herstel

In het vervolg kwam Argon beter in de wedstrijd, we zagen gelijk al twee pogingen van Quint Piris, maar doelman Hoekstra hield wel zijn doel schoon ten koste van een hoekschop. Ook een poging van Niels de Vries was voor Hoekstra en even later knalde Jordy Zwaneveld over. Met nog een half te gaan, raakte Niels de Vries geblesseerd en coach Jeroen de Zwaan bracht gelijk maar vier nieuwe spelers in: Raoul van Wijk, Ritchie Zinga, Mike Nusse en Mika Keizers. De wissels hadden succes, want een paar minuten later moest doelman Bjorn Hoekstra toch vissen; op aangeven van Raoul van Wijk schoot Mika Keizers raak 1-1. De thuisploeg kreeg nog wel mogelijkheden, een vrije trap van Ralf Fenne kon door Ravelli onderschept worden en bij een kans kreeg invaller Bas Pel de bal niet tussen de palen.

In de slotfase moest Quint Piris geblesseerd afgevoerd worden, Denzel Sno verving hem. Daarna zagen we nog twee pogingen van Argon, op aangeven van Mika Keizers schoot Mike Nusse in, maar Hoekstra pakte de bal. Keizers’laatste poging ging net naast. Een vrije trap van Yassin Hamcha werd een prooi voor Ravelli en bij weer een vrije trap voor de thuisploeg verzuimde men om de bal in te koppen. Scheidsrechter Moeijes trok veel tijd bij, echter de stand veranderde niet meer. Zaterdag komt concurrent VSV uit Velserbroek naar Mijdrecht.

Doelpuntmaker Mika Keizers. Foto: Hans van Gelderen.