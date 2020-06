Stommeer en Oosteinde richting aardgasvrij

Aalsmeer – Op dinsdag 30 juni houdt de gemeente Aalsmeer een informatiebijeenkomst over de Buurtactie Energiezuinig Wonen voor bewoners van Stommeer en bewoners van zo’n 350 jaren zeventig woningen in Oosteinde. Met deze actie wil de gemeente in samenwerking met het Regionaal Energieloket energiebesparing onder de aandacht brengen en stimuleren.

Adviesrapport

Afgelopen maand is voor vier woningen in Stommeer en Oosteinde een uitgebreid adviesrapport voor energiebesparing opgesteld door experts van Regionaal Energieloket.

Wethouder Wilma Alink van Duurzaamheid: “Dit advies bevat onder andere een stappenplan om de woningen zo goed mogelijk voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas. Want daar willen we als gemeente naartoe. De rapporten zijn zo opgesteld dat ze te gebruiken zijn voor woningen van hetzelfde type en uit dezelfde bouwperiode. Op die manier hebben veel inwoners in deze buurten een advies op maat hoe ze hun woning in stappen kunnen verduurzamen. Bijvoorbeeld met isolatiemaatregelen of zonnepanelen”

Online bijeenkomst

De informatiebijeenkomst voor woningeigenaren in Stommeer en Oosteinde is online en begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich via hun computer, tablet of telefoon aanmelden via www.regionaalenergieloket.nl na het invullen van hun postcode. Tijdens de bijeenkomst worden de rapporten toegelicht en kunnen vragen worden gesteld aan de gemeente en het Regionaal Energieloket.

Collectief

Als energieloket van gemeente Aalsmeer helpt Regionaal Energieloket woningeigenaren met het verduurzamen van de woning. Door hen te informeren over duurzame maatregelen voor de woning én collectieve projecten te organiseren om samen ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. Het Regionaal Energieloket werkt in opdracht van gemeente Aalsmeer.