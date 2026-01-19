Stijn is een echte teamspeler

De Kwakel – Sommige sporters willen het beste uit zichzelf halen,

anderen kiezen voor de gezelligheid van het clubleven. Tot die laatste

categorie behoort Stijn Bocxse (23) uit De Kwakel.



Lange tijd vond kleine Stijn schaatsen en voetbal even leuk. Maar als

zijn ouders willen weten wat hij het liefste doet, kiest hij toch voor

een teamsport. En zo wordt hij, amper zes jaar oud, lid van KDO. Waar

hij zich prompt ontwikkelt tot een echte teamspeler. “Ik speel in KDO-6,

we vormen een hecht vriendenteam. De druk van moeten presteren werkt

niet voor mij. Gezelligheid en kameraadschap vind ik belangrijker.

Tegelijk zijn we best fanatiek, want verliezen, daar houden we niet van.

Zo heb ik het beste van twee werelden”, zegt boomlange Stijn.



Omdat hij graag met mensen wilde werken, koos Stijn voor een

sportopleiding. Dat werd het CIOS, in Hoofddorp. Daarnaast heeft hij een

bijbaan bij BSO, waar hij sportactiviteiten organiseert voor

schoolgaande kinderen buiten de reguliere schooltijden. Als hij het CIOS

heeft afgerond, wil Stijn ergotherapie gaan studeren omdat hij dan

mensen kan helpen revalideren. “Bewegen is fijn, want je wordt er

gelukkig van. Dat wil ik anderen ook laten ervaren”, zegt hij.



Zijn mooiste sportmoment beleefde Stijn afgelopen seizoen, toen hij zijn

eerste hattrick scoorde. Dat is best bijzonder, want met zijn lengte van

1.92 meter bewoog hij doorgaans nogal slungelig over het voetbalveld.

Hardlopen ging hem altijd goed af, met zijn lange stelten, maar afmaken

liet hij liever aan anderen over. Tegenwoordig durft hij zich nu meer

voorin te laten zien. “Dit seizoen heb ik er al vijf ingelegd. Dat is

goed voor mijn zelfvertrouwen”, zegt hij met een brede lach.



KDO voelt als een tweede thuis. Een plek met een veilig sociaal klimaat.

Kicksen vergeten? Geen probleem, zegt Stijn, even vragen bij een ander

team en je krijgt zo een paar te leen. En je maakt er nog eens wat mee.

Stijn was ooit aan het voetballen bij KDO toen er opeens een olifant

kwam aanlopen. “Hij liep traag in onze richting en begon met zijn slurf

bladeren van de bomen te trekken. We durfden het dier niet te benaderen,

maar we wilden wel graag verdergaan met voetballen. Daarom besloten we

hem te verjagen door ballen in zijn richting te schieten. Gelukkig kwam

er een verzorger aan die de olifant terug loodste naar het

evenemententerrein, waar op dat moment een circus was.”



Als we hem vragen naar de gezelligste trainingsvorm, begint Stijn gelijk

over de laatste training voor de zomerstop. “Dan doen we spelletjes in

tweetallen, waarbij je punten kunt verdienen. Zoals geblinddoekt de bal

vinden, waarbij de een coacht en de ander zoekt. Of jeu de boules met

een voetbal, waarbij het de bedoeling is de bal zo dicht mogelijk bij de

middenlijn te schieten. We doen ook weleens een estafettespel, waarbij

je moet rennen met een teamgenoot op de rug. Het is altijd gezellig om

op een speelse manier het voetbalseizoen af te sluiten. Winnen is mooi,

maar het sociale aspect van sport is en blijft voor mij het

allerbelangrijkste.”



Meer weten? Ga dan naar kdo.nl.

Foto: aangeleverd.