Theaterseizoen KCA Jazz vol sprankelende optredens

Aalsmeer – Theaterseizoen 2026-2027 wordt voor liefhebbers van jazz en muziek een seizoen om van te smullen. Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer komt opnieuw met een concertreeks van negen concerten met muziek voor elk wat wils, met de top uit de Nederlandse jazzscene, bekende namen in andere samenstellingen, met nieuwe projecten of geliefde klassiekers. Eén ding hebben ze gemeen: het enthousiasme en de liefde voor muziek spannen eraf. Het spits wordt 5 september afgebeten door Skin met de Out Of The Groove album release tour. Eigen werk in de stijlen soul, jazz en Americana en standaard jazz repertoire, boogaloo en rythm and blues worden ten gehore gebracht door Elvis Sergo (Hammond, bass-pedal), Dirkjan De Koning (drums) en Yvonne Mandigers (vocals, percussie).

Op 10 oktober komen Iris & Friends naar Aalsmeer. Op 7 november kan genoten worden van het Trio Tico y Aguabajo en op 12 december gaan de spots aan voor het Trio Jos van Beest. Het nieuwe jaar start op 6 februari met een persoonlijke ode aan jazzzangeres Ella Fitzgerard door zangeres Deborah Carter, op 6 maart brengt trompettist Michael Varekamp een sprankelend eerbetoon aan de legendarische trompettist Miles Davis, op 3 april is het Hammond Night met Edison-winnaar Rob Mostert, op 8 mei een optreden van jazzdrummer Pierre Courbois en op 12 juni trakteert Echoes of Four op gemengde jazz, fusion, country en blues.

Alle optredens zijn in Cultureel Café Bacchus aan de Gerberastraat 4 en beginnen om 20.30 uur. Op 9 september om 20.00 uur in verband met Vuur & Licht op het Water. Entree: 15 euro, jongerenticket (16 tot 25 jaar) 10 euro. Kaartverkoop binnenkort in de KCA Ticketshop op de website van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer.