Stichting Leergeld De Ronde Venen start samenwerking met ‘Gala voor iedereen’

De Ronde Venen – Voor veel middelbare scholieren is het schoolgala een van de mooiste momenten van hun schooltijd. Het is de feestelijke afsluiting van een belangrijke periode: samen met vrienden en klasgenoten terugkijken op de schooltijd en vooruitkijken naar een nieuwe fase. Een mooie outfit en een bijzondere aankomst horen daar vaak bij. Helaas is het voor sommige gezinnen niet vanzelfsprekend om de kosten voor galakleding of vervoer te betalen.

Om ervoor te zorgen dat ook deze leerlingen van hun gala kunnen genieten, werkt Stichting Leergeld De Ronde Venen samen met het initiatief ‘Gala voor iedereen’. Betrokken vrijwilligers uit De Ronde Venen verzamelen galakleding die tijdelijk kan worden geleend en proberen, waar mogelijk, bijzonder vervoer naar de feestavond te regelen.

Het initiatief wordt van harte ondersteund door het managementteam van het VeenLanden College. Zij hebben enthousiast ingestemd met het project en dragen er graag aan bij door er binnen en buiten de school aandacht voor te vragen. Daarmee willen zij helpen om ervoor te zorgen dat alle examenkandidaten, ongeacht hun financiële situatie, kunnen deelnemen aan dit bijzondere moment.

Uitgeleend en teruggebracht

Het principe achter ‘Gala voor iedereen’ is eenvoudig: kleding wordt uitgeleend en na het gala weer teruggebracht, zodat ook andere leerlingen er gebruik van kunnen maken. Binnen het aanbod zijn verschillende stijlen en maten beschikbaar, zowel voor jurken als voor pakken. Zo kan iedere leerling zich zelfverzekerd en feestelijk voelen op deze speciale avond. Naast galakleding probeert het initiatief – wanneer vrijwilligers en voertuigen beschikbaar zijn – ook bijzonder vervoer te regelen, zoals een klassieke auto of andere opvallende manier van aankomen. Dat maakt de avond voor veel jongeren extra speciaal.

Stichting Leergeld De Ronde Venen zet zich in om kinderen uit gezinnen met financiële zorgen te laten meedoen aan activiteiten die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. Dat kan gaan om sport, schoolspullen, een fiets of een laptop, maar ook om sociale momenten zoals een schoolgala. “Voor veel jongeren is het gala echt een mijlpaal”, zegt Kees Schouten voorzitter van Stichting Leergeld De Ronde Venen. “Het is mooi als iedereen daarbij kan zijn en zich onderdeel voelt van de groep. Soms kan een relatief kleine ondersteuning al een groot verschil maken.”

De organisatie achter ‘Gala voor iedereen’ werkt volledig met vrijwilligers en is afhankelijk van donaties van galakleding en accessoires. Wie galakleding wil doneren of zich als vrijwilliger wil inzetten – bijvoorbeeld door vervoer aan te bieden – kan contact opnemen via info@galavooriedereen.nl. Ouders of verzorgers die denken dat hun kind in aanmerking komt voor ondersteuning kunnen via www.leergeldderondevenen.nl contact opnemen met Stichting Leergeld De Ronde Venen en een aanvraag indienen.

Met dit initiatief hopen de betrokken organisaties dat geen enkele leerling in De Ronde Venen het schoolgala hoeft te missen vanwege financiële redenen. Want het gala moet een avond zijn waarop jongeren samen herinneringen maken en letterlijk en figuurlijk kunnen stralen.

Stichting Leergeld De Ronde Venen start samenwerking met ‘Gala voor iedereen’. Foto: aangeleverd.