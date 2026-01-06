Stichting Leergeld De Ronde Venen helpt kinderen DRV warm de winter door

De Ronde Venen – Anderhalf jaar geleden ging Stichting Leergeld De Ronde Venen van start met een heldere en urgente missie: kinderen uit gezinnen met financiële zorgen laten meedoen. Meedoen op school, bij sport en cultuur en in het dagelijks leven. Nu, ruim een jaar later, kijkt de stichting met trots en grote dankbaarheid terug op een intensieve startperiode. In korte tijd zijn al veel kinderen bereikt en is de noodzaak van dit werk elke dag opnieuw zichtbaar.

Grote betrokkenheid

“Het eerste jaar was echt een tropenjaar”, vertelt coördinator Jan Willem de Vries. “Elke aanvraag die binnenkwam was nieuw. We moesten onze weg vinden richting leveranciers, het netwerk binnen de gemeente en het landelijke netwerk van Leergeld Nederland. Dat vroeg veel van het bestuur en onze vrijwilligers, maar het gaf ook enorm veel energie, omdat we zagen wat onze hulp betekende voor kinderen en gezinnen.”

Hard nodig

Die noodzaak is helaas onverminderd groot. Ook in De Ronde Venen groeien kinderen op in gezinnen waar financiële zorgen dagelijkse realiteit zijn. Armoede raakt kinderen niet alleen materieel, maar ook sociaal en emotioneel. Geen goede kleding, geen fiets, geen laptop of sportspullen kan betekenen dat een kind zich buitengesloten voelt. Stichting Leergeld De Ronde Venen zet zich in om dit te voorkomen, vanuit de overtuiging dat ieder kind recht heeft op gelijke kansen.

Concreet verschil voor kinderen

In korte tijd heeft de stichting al veel kinderen kunnen ondersteunen. Zo ontvingen kinderen een fiets om veilig naar school of sport te kunnen, werden complete kledingpakketten verstrekt en kregen kinderen een laptop voor schoolwerk. Daarnaast waren er bijzondere aanvragen, zoals zwemles voor kinderen met een beperking of een bril voor een kind dat deze dringend nodig had. Het laat zien hoe breed en noodzakelijk de ondersteuning is.

Donatie Rabobank

Het laatste kwartaal van dit jaar werd Stichting Leergeld De Ronde Venen enorm verrast door een aantal grote en zeer gewaardeerde bijdragen. Zo ontving de stichting een donatie van 10.000 euro van Rabobank Rijn en Vechtstromen, bedoeld voor nieuwe winterkleding voor kinderen. Dankzij deze bijdrage kunnen kinderen warm, verzorgd en met zelfvertrouwen de winter door.

Een deel van dit bedrag kwam vanuit het Rabo Stimuleringsfonds, dat de stichting ondersteunt vanwege het aantoonbaar maatschappelijk relevante werk binnen de gemeente. Deze steun onderstreept het vertrouwen in de aanpak en de impact van Stichting Leergeld De Ronde Venen.

Cruciale samenwerking

Dankzij de samenwerking met Stichting Clothing4You kunnen met deze middelen complete winterkledingpakketten worden verstrekt. Clothing4You is gespecialiseerd in het samenstellen en leveren van kwalitatief goede kledingpakketten voor kinderen die opgroeien in armoede.

Door deze samenwerking kan Stichting Leergeld De Ronde Venen de kleding snel, zorgvuldig en efficiënt aanbieden. De pakketten worden afgestemd op leeftijd, maat en seizoen, met oog voor comfort en uitstraling. De kracht van deze samenwerking zit niet alleen in de logistiek, maar vooral in de gezamenlijke visie: kinderen moeten zich gezien en gelijkwaardig voelen. Clothing4You deelt die overtuiging en zorgt ervoor dat kinderen kleding ontvangen waar zij zich prettig en trots in voelen. Dankzij deze professionele en betrokken partner kunnen de beschikbare financiële middelen optimaal worden benut en kan de stichting aanzienlijk meer kinderen helpen dan anders mogelijk zou zijn.

Steun van gemeente

Naast Rabobank ontving Stichting Leergeld De Ronde Venen ook steun van de gemeente De Ronde Venen, die een eenmalige cheque van €10.000 beschikbaar stelde. Met deze bijdrage kunnen kinderen blijven meedoen met sport. Want naast contributie zijn ook sportkleding en sportschoenen nodig – kosten die voor veel gezinnen niet te dragen zijn.

Wethouders Cees van Uden en Maarten van der Greft benadrukken dat kinderen niet de dupe mogen worden van financiële zorgen thuis en dat meedoen essentieel is voor hun ontwikkeling en welzijn.

Bijdrage Lionsclub

Ook de Lionsclub Abcoude-Baambrugge leverde een waardevolle bijdrage. Met het Groot Nederlands Dictee werd een bedrag van €7.650,- opgehaald voor het goede doel. Dit jaar kwam de opbrengst ten goede aan Stichting Leergeld De Ronde Venen. Deze bijdrage helpt om kinderen te ondersteunen met voorzieningen die nodig zijn om mee te kunnen doen en laat zien hoe lokale initiatieven en betrokken inwoners samen maatschappelijke impact kunnen maken.

Digitale kansen

Een andere zeer belangrijke samenwerkingspartner is Stichting Digidromen. Deze stichting stelt laptops gratis beschikbaar, zodat kinderen kunnen beschikken over een eigen laptop voor school en huiswerk. In een tijd waarin onderwijs steeds digitaler wordt, is een laptop geen luxe maar een basisvoorziening. Dankzij Digidromen kunnen kinderen zonder achterstand deelnemen aan lessen, huiswerk maken en hun talenten ontwikkelen.

Blik op de toekomst

Voorzitter Kees Schouten kijkt vooruit: “Onze doelstelling richting 2026 is om gezinnen te bereiken die nu net buiten de bestaande regelingen vallen. Vaak gaat het om werkende ouders die nét te veel verdienen voor gemeentelijke ondersteuning, maar te weinig om hun kinderen alles te kunnen bieden wat nodig is voor een volwaardige deelname aan de samenleving. Juist voor deze groep willen wij er ook zijn.”

Samen blijven bouwen

Stichting Leergeld De Ronde Venen is lokaal en onafhankelijk en werkt volgens de landelijke succesformule van Leergeld Nederland. De inzet van vrijwilligers blijft onmisbaar. Daarom nodigt de stichting inwoners uit om zich aan te melden en bij te dragen aan een toekomst waarin geen enkel kind buitenspel staat.

Het bestuur spreekt zijn grote dank uit aan Rabobank Rijn en Vechtstromen, het Rabo Stimuleringsfonds, de gemeente De Ronde Venen, Stichting Clothing4You, Stichting Digidromen, de Lionsclub en alle andere betrokken partners en donateurs. Dankzij hun steun kunnen kinderen in De Ronde Venen volwaardig meedoen.

