De Rode Venen – Blinden, slechtzienden en laaggeletterden in De Ronde Venen kunnen bij de komende verkiezingen gebruikmaken van een zogeheten stemmal. Dit hulpmiddel, een kunststof mal met voelbare cijfers, gaatjes en braille, maakt het mogelijk om zelfstandig en in volledige privacy een stem uit te brengen.

Het stembiljet wordt in de mal gelegd, waarna de kiezer via voelbare markeringen en audio-ondersteuning van een soundbox precies kan bepalen waar de gewenste kandidaat staat en het juiste vakje rood kan kleuren.

De stemmal is niet alleen bedoeld voor mensen met een visuele beperking; ook inwoners met dyslexie, een beperkte leesvaardigheid of problemen met handmotoriek kunnen ermee uit de voeten. In De Ronde Venen is de voorziening tijdens deze verkiezingen uitsluitend beschikbaar in het stembureau op het gemeentehuis. De gemeente hoopt hiermee drempels weg te nemen en stemmen voor meer inwoners toegankelijk te maken.

De stemmal maakt zelfstandig stemmen mogelijk voor meer inwoners. Foto: aangeleverd.