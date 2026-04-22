Start formatiegesprekken nieuw college De Ronde Venen

De Ronde Venen – De formatie van een nieuw college van burgemeester en wethouders in De Ronde Venen is gestart. Naar aanleiding van het advies van de informateur en het daaropvolgende debat in de gemeenteraad zijn de eerste onderhandelingen gevoerd. De partijen zijn begonnen met gesprekken over een bredere samenwerking. De vertegenwoordigers van VVD en CDA en D66 praten nu met elkaar onder begeleiding van formateur Stijn Nijssen. Tijdens de start heeft de VVD een duidelijke keuze gemaakt. De partij ziet geen basis voor een samenwerking met PRO binnen een nieuwe coalitie. D66 en CDA accepteren dit besluit van de VVD. De komende periode worden de gesprekken over de coalitievorming voorgezet. Eventuele coaltiesamenwerking of steunverlening door de Seniorenpartij en de CU/SGP komt later in het proces aan de orde.

Onderhandelingen

De komende periode staat in het teken van de inhoud van de plannen. De partijen werken een akkoord op hoofdlijnen uit. Dit plan is gericht op een stabiel bestuur en een goede samenwerking voor inwoners en ondernemers in De Ronde Venen. Er is bij alle partijen veel vertrouwen dat er een mooi akkoord kan komen. Formateur Stijn Nijssen vertelt: “De eerste gesprekken zijn in een open en constructieve sfeer verlopen. Er is vertrouwen om met elkaar de volgende stappen te zetten richting een stabiel bestuur voor De Ronde Venen.” Bart Richter van de VVD legt uit: “Onze partij kiest voor een koers die zekerheid biedt. De huidige formerende partijen bieden de beste kans, op een bestuur dat echt keuzes durft te maken voor de groei van de gemeente, een goed vestigingsklimaat realiseert voor onze ondernemers, zorgdraagt voor een goede bereikbaarheid en een fijne leefomgeving.”

‘Inhoud staat voorop’

Willem van Ham van D66 benadrukt: “Voor ons staat de inhoud van de plannen voorop. D66 zet zich in voor een gemeente met goede scholen, prettige voorzieningen en duurzame woningen voor iedereen. Ik heb veel vertrouwen in een mooi resultaat voor de inwoners van alle dorpen.” Coos Brouwer van het CDA zegt: “De verbinding tussen de verschillende dorpen is voor ons heel belangrijk. Wij streven naar een bestuur dat oog heeft voor de hele samenleving. Een goede samenwerking met alle partijen in de raad geeft de beste resultaten voor onze inwoners.”

Op de foto: V.l.n.r. formateur Stijn Nijssen, Bart Richter en Anja Vijselaar (beiden VVD), Coos Brouwer en Amber Beijer (beiden CDA) en Cees van Uden en Willem van Ham (beiden D66). Foto: aangeleverd.