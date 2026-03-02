Start aanleg combibaan stap dichterbij

Mijdrecht – De start van de aanleg van een combibaan langs de Mijdrechtse Dwarsweg is een stap dichterbij gekomen. Woensdag 25 februari werd door leden van de stichting Combibaan en de wethouders Maarten van der Greft en Anja Vijselaar een bouwbord onthuld op de plek waar de baan komt. Een combibaan kan door (zomer)sporten als atletiek en skeeleren worden gebruikt. In de winter kan de baan, als het vriest, onder water worden gezet zodat schaatsers er terecht kunnen.

Vorig jaar oktober ging de gemeenteraad unaniem akkoord met de aankoop van grond voor, onder andere, de aanleg van een combibaan langs de Mijdrechtse Dwarsweg. De stichting Combibaan werkt momenteel samen met de gemeente de exacte voorwaarden uit waaraan de baan moet voldoen. Ook wordt binnenkort gestart met een flora en fauna-onderzoek en is een bureau in de arm genomen dat de gemeente hierover adviseert.Als alles volgens plan verloopt, wordt eind dit jaar begonnen met het voorbelasten van de grond voor de aanleg van de baan. Dat gebeurt door een zandpakket van 2,75 meter aan te brengen. Uitgaande dat alles soepel verloopt, zou dan vanaf 2029 gesport kunnen worden op de baan.

De aangekochte grond biedt naast ruimte voor de combibaan ook ruimte voor andere ontwikkelingen en voorzieningen. Het college van B en W zet de mogelijkheden hiervoor op een rij. Wethouder Anja Vijselaar (Ruimtelijke Ordening en gebiedsontwikkeling) ziet kansen. “Door de grootte van het perceel kunnen we de ruimte efficiënt en toekomstbestendig inrichten. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld sportvoorzieningen, kleinschalige woningbouw, flexwoningen, bedrijventerrein, recreatie of natuur. De planning is dat we voor de zomer hierover met een overzicht komen en dit met de gemeenteraad bespreken.’’

Leden van de stichting Combibaan en de wethouders Maarten van der Greft en Anja Vijselaar bij het onthulde bouwbord. Foto: aangeleverd.