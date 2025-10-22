Staatssecretaris Koen Becking bij Daltonschool De Windroos

Mijdrecht – Staatssecretaris van onderwijs Koen Becking was woensdag 15 oktober op bezoek bij Daltonschool De Windroos in Mijdrecht om te zien hoe leerkrachten werkdruk aanpakken en balans creëren voor hun leerlingen en zichzelf. Samen met leerkrachten, directeur, medewerker van het bestuur Vechtstreek en Venen en betrokkenen vanuit het participatiefonds bespraken zij hoe het team van De Windroos werkdruk herkent, welke maatregelen zij hebben genomen om werkdruk te verminderen en welke invloed dit heeft op de leerlingen en de leerkrachten.

Rust

Een belangrijk onderwerp was het vijf-gelijke-dagen model. Kinderen gaan alle dagen van 08.30 tot 14.00 uur naar school op De Windroos. Leerkracht Bianca legde uit: “Het model geeft meer balans in de klas en voor mezelf. We zijn de hele dag betrokken bij de kinderen, ook tijdens buiten spelen en lunchen. Dat geeft rust, zowel voor de kinderen als voor ons.” Door deze aanpak is er minder afhankelijkheid van opvangorganisaties of vrijwillige ouders. Dit bevordert de continuïteit en het zien van vaste gezichten in de klas biedt rust bij de kinderen.

Juiste ondersteuning

De school maakt gebruik van onderwijsassistenten en leerkracht-ondersteuners, die samen met de leerkrachten werken in de groep. “Met de juiste ondersteuning naast me kan ik het beste uit mijn leerlingen halen”, weet leerkracht Priscilla. “Zo kan de leerkracht zowel kinderen die extra oefening nodig hebben als kinderen die meer uitdaging aankunnen, goed begeleiden. Daarnaast kunnen leerkrachtondersteuners gemakkelijk bij ziekte van leerkrachten de groep overnemen, zij kennen de kinderen en de manier van lesgeven immers al.”

Goud waard

Daltonschool De Windroos zet daarnaast in op het benutten van de talenten van het hele team. “De veelzijdigheid van de leerkracht is goud waard”, benadrukt Valerie, leerkracht. “Een leerkracht die bijvoorbeeld sterk is in het bevorderen van leesplezier en leesmotivatie, begeleidt andere leerkrachten en maakt een activiteitenplan voor alle groepen. Een andere leerkracht die muzikaal is, verzorgt muziekaanbod in meerdere groepen of tijdens workshops.” Ook de begeleiding van zij-instromers, PABO-stagiaires, en het opleiden van eigen onderwijsassistenten tot leerkracht zorgt ervoor, dat het team continu kan leren en groeien, wat bijdraagt aan een prettige en stabiele werkomgeving.

Waardevol

Directeur Irma van Eeken geeft aan dat het gesprek met de staatssecretaris waardevol was: “Het helpt om in ons team te bespreken waar je zelf invloed op hebt bij het verminderen van werkdruk, en het was prettig aan de staatssecretaris aan te kunnen geven wat er nog meer nodig is in het basisonderwijs. Op De Windroos staat niet alleen het leren centraal, maar is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. De kernwaarden Dalton zijn verweven in al ons onderwijsaanbod: kinderen leren samenwerken, voelen zich verantwoordelijk voor eigen taken, worden steeds zelfstandiger – passend bij hun leeftijd – en kunnen reflecteren.”

Staatssecretaris Becking reageerde enthousiast: “Het is waardevol om te zien hoe het team van De Windroos actief aan de slag gaat met het verbeteren van de werkomgeving: samen, met oog voor elkaar en voor de toekomst van het onderwijs.”

Meer informatie: www.dewindroosmijdrecht.nl.

Op de foto: Staatssecetaris Koen Becking op bezoek bij Daltonschool De Windroos. Foto: aangeleverd.