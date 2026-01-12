Spruiten winterse traktatie voor herten

Mijdrecht – In de hertenkamp in Mijdrecht leeft een kleine kudde: een bok en zeven vrouwtjes, waarvan de jongsten dochters van het mannetje zijn. In deze tijd van het jaar is er nauwelijks natuurlijk voedsel te vinden, dus de dieren worden bijgevoerd. Toch blijft het een uitdaging om genoeg variatie te bieden.

Wie denkt dat spruiten alleen op het kerstmenu thuishoren, heeft het mis. Voor herten zijn ze een ware lekkernij; rauw en knapperig, alsof het snoepjes zijn. Niet iedereen is fan van spruiten, maar deze dieren smullen ervan. Ook andere koolsoorten, witlof, appel- en perenschillen en wortelen vallen in de smaak.

Sociale hiërarchie

Er is wel een sociale hiërarchie in de groep: de bok is de baas en de oudere vrouwtjes laten de jongsten weinig kans. Daarom is het raadzaam om voedsel te verspreiden over meerdere plekken. Zo krijgen ook de zwakkere dieren hun deel.

De hertenkamp is meer dan een voederplek; het is een fijne plek om even stil te staan bij de natuur. Rondom het hek staan bankjes en een prullenbak, zodat bezoekers kunnen genieten van het uitzicht. Een kleine moeite om de omgeving netjes te houden, maar een groot verschil voor iedereen die hier komt.

Spruitjes zijn snoepjes voor de herten. Foto: Freddy Weinhandl.