Sportieve vakantiedag trekt tientallen kinderen in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Afgelopen woensdag 18 februari stond De Boei in Vinkeveeen helemaal in het teken van sport en plezier. Meer dan veertig enthousiaste basisschoolkinderen uit De Ronde Venen, in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, deden mee aan de voorjaarsvakantieactiviteit die door Team Sportservice werd georganiseerd.

Spelplezier voor de jongste kinderen

De jongste groep begon de dag met een afwisselend programma vol sport en spel. Tijdens activiteiten zoals korfgooien en een spannend potje kat-en-muis tikkertje werd niet alleen lekker bewogen, maar ook gewerkt aan samenwerking en teamgevoel.

Na al dat rennen en zweten, genoten de kinderen van een gezonde pauzesnack: een fris appeltje en een handje druiven. Na de pauze werden de activiteiten weer opgepakt, zodat alle spellen door iedereen gespeeld waren.

Spectaculair balsporttoernooi voor de oudsten

Daarna maakten de oudere leerlingen zich op voor het grote balsporttoernooi. Zij stortten zich fanatiek op trefbal, hockey, voetbal en basketbal. De sportieve strijd ging gepaard met veel plezier, aanmoedigingen en mooie acties. Het werd een gezellige, actieve ochtend waar de kinderen en buurtsportcoach met veel plezier op terugkijken.

Bij een volgende sportieve activiteit aanwezig zijn? Bekijk dan de evenementenpagina van Team Sportservice, in de gemeente De Ronde Venen en blijf op de hoogte van alle beweegactiviteiten in jouw omgeving: https://www.teamsportservice.nl/de-ronde-venen/jeugd.

Op de foto: Afgelopen woensdag 18 februari stond De Boei helemaal in het teken van sport en plezier. Foto: aangeleverd.