Sportieve Koningsspelen verbinden scholen in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Leerlingen van groep 3 tot en met 8 van verschillende basisscholen in De Ronde Venen vierden donderdag 17 april gezamenlijk de Koningsspelen. De sportieve dag werd georganiseerd door CSW in samenwerking met onder meer Kids College, ’t Vlinderbos, De Willespoort en de Julianaschool.

De leerlingen namen deel aan uiteenlopende sport- en spelactiviteiten, waarbij ontmoeting en samenwerking tussen de scholen centraal stonden. Verspreid over verschillende locaties deden de kinderen enthousiast mee aan de onderdelen, onder begeleiding van leerkrachten en vrijwilligers.

Hoogtepunt

Het hoogtepunt van de dag was de gezamenlijke estafette, waarin de scholen het sportief tegen elkaar opnamen. Na een fanatieke maar fair verlopen strijd ging De Willespoort er met de wisselbeker vandoor.

Volgens het leerlingenpersteam van Kids College was het een geslaagde dag. “Er zijn veel spelletjes gedaan, iedereen deed sportief mee en de sfeer was erg prettig”, aldus de organisatie. “Een dag om met plezier op terug te kijken.”

De organisatie spreekt daarnaast haar dank uit aan de sponsoren die de Koningsspelen mogelijk maakten: CSW, Jumbo Wilnis, EHBO Wilnis, Ruizendaal en het Sportakkoord van gemeente De Ronde Venen.

