‘Sportief Nieuwjaar Gewenst!’ in De Willisstee

Wilnis – Winterwandelen, binnensporten, snert eten, stoelhonkballen en dansen. Dát zijn de ingrediënten voor het evenement ‘Sportief Nieuwjaar Gewenst!’ 3 januari in De Willisstee in Wilnis. Dit jaarlijks terugkerend evenement wordt georganiseerd door Senior Sportief Actief en moet zoveel mogelijk mensen in beweging brengen. Er is zowel een dag- als een avondprogramma. Meedoen aan beide kan natuurlijk ook. Het programma gaat 3 januari om 09.15 uur van start. De dag wordt begonnen met koffie en een oliebol. Vervolgens begint om 10.00 uur het sportieve binnenprogramma; met allerlei onderdelen als volleybal, badminton en tafeltennis. Maar ook een stoelhonkbal toernooi. Een uurtje later om 11.00 uur starten de deelnemers van de winterwandeling. Na de sportieve activiteit schuiven de deelnemers allemaal aan voor een lunch met erwtensoep. Wie mee wil doen aan het dagprogramma betaalt 6,50 euro. Dit bedrag is inclusief activiteit, oliebol en snert.

Gezellige dansavond

’s Avonds de voetjes van de vloer tijdens het traditionele nieuwjaarsbal. Dit jaar opnieuw met de band California Dreaming. Een drie mans akoestisch combo dat gezellige muziek uit de jaren 60, 70 en 80 laat horen. En een dj treedt op tijdens de pauzes. Wie mee wil doen aan het avond-programma betaalt 10 euro. Dit bedrag is inclusief entree voor het bal, een glaasje champagne en een consumptiebon. Of kom voor 13 euro sporten en feesten.

Aanmelden en meer informatie: www.seniorsportiefactiefdrv.nl/evenementen.

Op de foto: De band California Dreaming. Foto: aangeleverd.