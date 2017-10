Solexvrienden houden jaarlijkse Snertrit

Kudelstaart – Zaterdag 7 oktober aanstaande is de jaarlijkse Solex Snertrit van Kudelstaart. De Solexvrienden Kudelstaart en De Kwakel organiseren deze rit elk jaar als afsluiting van het seizoen. Er is weer een mooie route uitgezet rond Aalsmeer. Het eerste deel van de rit is een tocht van 40 kilometer en gaat door het Groene Hart. Na een verzorgde lunch in een fraai museum met Italiaanse motoren en bromfietsen zijn er nog 30 kilometers te gaan door het polderlandschap van Amstelveen en Uithoorn.

De dag wordt afgesloten met een gezellig samenzijn in het clubhuis Kudelstaart. Daar zal ook de snert met geserveerd worden.

Iedereen die het leuk vindt om mee te doen is welkom bij Joop en Ria van Leeuwen aan de Kudelstaartseweg 165.

Tussen 9.30 en 10.30 uur staat daar de koffie met koek klaar en kunnen deelnemers zich inschrijven. Om precies 10.30 uur is de start. Informatie bij Frans via 06-22808708.