Snuffelmarkt bij Boerderij Sportzicht in Mijdrecht

Mijdrecht – De RK kerk Sint Jan de Doper in Mijdrecht organiseerde zaterdag 18 april een snuffelmarkt in Mijdrecht. Tussen 10.00 en 16.00 uur waren bezoekers van harte welkom bij Boerderij Sportzicht aan de Oosterlandweg 3A om op hun gemak langs de verschillende kramen te struinen.

Tijdens deze markt werd een breed scala aan tweedehands artikelen aangeboden: huisraad, boeken, kleine meubels, elektronica, speelgoed en zelfs muziekinstrumenten. Voor liefhebbers van snuffelen en koopjesjagers was er volop gelegenheid om bijzondere vondsten te doen en verborgen schatten te ontdekken. Het aanbod was gevarieerd en wisselend, waardoor er voor jong en oud altijd iets interessants te vinden is. Met deze activiteit wil de kerk de lokale gemeenschap samenbrengen en tegelijkertijd een platform bieden waar hergebruik en ontmoeting centraal staan.

Op de foto: Rustig langs de kramen struinen. Foto: Wilco de Vries