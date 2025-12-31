Snellaadstation bij Marickenland

Mijdrecht – Electra heeft recentelijk een snellaadstation geopend bij Hotel Mijdrecht Marickenland aan de Provincialeweg 3 in Mijdrecht. Dankzij een laadvermogen tot 300kW kunnen elektrische rijders hun auto razendsnel opladen van 20% naar 80% in slechts 15 tot 20 minuten, afhankelijk van het laadvermogen van de auto. Het nieuwe snellaadstation bestaat uit drie laadpalen met in totaal zes laadpunten, die allemaal over een capaciteit van 300kW beschikken. Het snellaadstation is geplaatst op de parkeerplaats.

Op de foto: Het Electra snellaadstation aan de Provincialeweg 3 in Mijdrecht. Foto: Electra.