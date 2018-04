Sloeproei Team 4e in grachten Utrecht

Aalsmeer – Afgelopen weekend vond de eerste wedstrijd van de Grachtencup plaats in Utrecht. De Grachtencup is een apart klassement bij het sloeproeien en wordt bepaald over de wedstrijden van Leeuwarden, Utrecht, Zwolle en Amsterdam. Al deze wedstrijden gaan door de grachten van de betreffende plaatsen, waar het neerkomt op goede stuurmanskunsten. De beste drie resultaten tellen uiteindelijk mee voor het eindklassement in de Grachtencup.

Het roeien door de grachten vereist ook andere kwaliteiten van de roeiers. Bij iedere brug of versmalling dient de sloep na het passeren weer op snelheid gebracht te worden. En ook het inhalen van andere sloepen vergt veel van de roeiers. Door de smalle ruimte dient het inhalen iedere keer met een lange sprint uitgevoerd te worden en maakt deze wedstrijden zeer apart. Uiteraard is het daarbij een zeer mooi gezicht en prachtig gevoel om met ruim 9 kilometer per uur door de grachten heen te roeien.

Vuurdoop

Het Westeinder Sloeproei Team uit Aalsmeer ging met vier nieuwe roeiers naar Utrecht. Deze roeiers trainen nu een paar maanden mee op de donderdagavond en Utrecht was de vuurdoop voor deze trainingsuren. De sloep was in Bunnik te water gelaten, alwaar de start van de race is. Vanuit Bunnik wordt de Kromme Rijn gevolgd naar Utrecht. Met een lichte stroming mee, duikt het hele veld met 50 sloepen de grachten van Utrecht in. In totaal worden er 29 bruggen gepasseerd, waarbij de roeiers de riemen moeten laten lopen langs de boot. Roeiend kunnen deze bruggen niet gepasseerd worden. Voor de brug wordt de snelheid dan ook omhoog gebracht en nadat de brug gepasseerd is moet er weer vol aangezet worden om de sloep op snelheid te krijgen.

Na 1 uur, 41 minuten en 55 seconden kwam het team over de finish in Utrecht. Een mooie eerste wedstrijd voor de nieuwkomers en werd beloond met een mooie vierde plaats in het klassement. Een goed uitgangspunt voor de komende wedstrijden van de Grachtencup. De volgende Hoofdklasse wedstrijd vindt plaats op 28 april in Grou, Friesland en betreft een wedstrijd van bijna 21 kilometer.