Silo’s van 23 meter hoog door de Ringvaart

Aalsmeer – Het is bij menigeen vast onopgemerkt gebleven, maar afgelopen vrijdag 10 juli is in de vroege ochtend een bijzonder transport door de Ringvaart gevaren en met passen en meten de Aalsmeerderbrug doorgegaan. Vijf silo’s, elk 23 meter hoog, zijn vanuit ‘t Zand op reis gegaan richting Antwerpen.

Het transport ging over het Noordhollandsch kanaal richting Zaandam en via de staande mastroute (Ringvaart) naar Amsterdam. De vijf silo’s stonden vast op grote pontons die gemanoeuvreerd werden door twee sleepboten. Bij elkaar was de ‘stoet’ zo’n 120 meter lang.

De silo’s gaan gebruikt worden voor de opslag van plantaardige olie in de haven van Antwerpen. De bootreis naar de buren in België gaat meer gemaakt worden. In totaal gaan zeventig silo’s over het water vervoerd worden van ‘t Zand naar de Belgische haven en vijf per keer is het maximum.

Oftewel nog dertien keer de gelegenheid om het bijzondere transport in de Ringvaart te aanschouwen. Wel vroeg uit de veren dan, voor de ‘stoet’ ging de Aalsmeerderbrug afgelopen vrijdag even over half zeven in de ochtend open. De datums van de volgende transporten zijn overigens niet bekend.

Foto’s: Jan Ran