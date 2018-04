Schoolkorfbaltoernooi: Sportief en zonnig

Kudelstaart – Afgelopen woensdag 18 april vond het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi plaats bij VZOD aan de Wim Kandreef. Ruim 300 kinderen van zeven scholen uit Aalsmeer en Kudelstaart namen deel aan dit sportieve treffen. Voor het eerst waren ook enkele teams van basisschool De Zevensprong actief en groep 4a maakte gelijk indruk. Het team mocht in de onderbouw (groepen 3 en 4) gelijk de beker voor de derde prijs in ontvangst nemen.

Eerste plaats Oosteinderschool

De beste korfballers bleken de kinderen van de Oosteinderschool 4b. Op de tweede plaats is de Antoniusschool 4a geëindigd. Het was een gezellige, sportieve en heel zonnige middag waarvan volop is genoten door alle jongens en meisjes. Tijdens de wedstrijden voor de onderbouw vermaakten de jongste leerlingen (groep 1 en 2) zich prima met een leuke spelletjesronde.

Beker voor De Graankorrel

Na de onderbouw was het de beurt aan de ‘grote’ kinderen, de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. In deze serie was basisschool De Graankorrel opnieuw oppermachtig. Net als vorig jaar was de grootste beker, de Atie Westerdijk wisseltrofee, voor de leerlingen van deze Kudelstaartse basisschool.

De jongens en meiden zijn terecht trots. De wisselbeker hoeft niet meer na een jaar weer ingeleverd te worden. De Graankorrel mag de beker nu definitief houden. Vast en zeker dat deze een prominente plek krijgt in de prijzenkast van de school. De prijzen werden uitgereikt door kinderburgemeester Derek Buitema.

Alle vrijwilligers van korfbalvereniging VZOD verdienen tot slot een compliment, weer goed en ‘strak’ geregeld dit korfbaltoernooi voor basisscholen. Top!

Foto: www.kicksfotos.nl