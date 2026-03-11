‘Schoolangst in De Hoef’

De Hoef – Medio februari werd de ChristenUnie-SGP benaderd door het Dorpscomité De Hoef over hun zorg rondom de toekomst van hun school. Commissielid Gertine van Anrooij is in De Hoef op bezoek geweest om naar die zorgen te luisteren. Dat heeft ertoe geleidt, dat in het college een aantal vragen hebben gesteld om helder te krijgen hoe basisschool Sint Antonius behouden kan blijven.

Het dorpscomité geeft aan, dat de school een sleutelrol vervult in de lokale gemeenschap. Het is een ontmoetingsplek voor ouders en kinderen, er vinden diverse activiteiten plaats en het is daarmee een verbindend element. Echter zet dalend leerlingaantal en een gebouw wat op termijn niet meer aan de eisen voldoet, het voortbestaan onder druk.

Perspectief

Van Anrooij: “Via het dorpscomité van De Hoef werden we op de hoogte gesteld van een eerder plan om nabij de sportvelden een nieuwe school te bouwen. Hierbij werd gefocust op een leerlingenaantal van 80 tot 100 leerlingen waar ook kinderen uit de nieuwe Mijdrechtse wijk Oosterland gebruik van kunnen maken. Echter blijkt, dat de Schattekerkerweg dan meer fietsveilig moet worden en daar kiest het college nu kennelijk niet voor. Opvallend detail, als de school sluit, moeten Hoefse kinderen via diezelfde weg naar Mijdrecht fietsen. Tegelijk zien we dat er de komende jaren huizen in De Hoef bijgebouwd gaan worden en dat daarmee het leerlingaantal kan/zal gaan stijgen. En aan inzet van de Hoefse gemeenschap zal het niet liggen. De vele vrijwilligers in deze kern houden ook de Springbok, de kerk en diverse verenigingen met elkaar overeind.”

Waar knelt het?

Uit het gesprek van Van Anrooij met het dorpscomité bleek, dat er ook nog wel wat onduidelijkheden zijn. “Dus is er behoefte aan wat context. Hoe is in de afgelopen jaren de planvorming geweest, hoe zit het nu met die leerling prognose en hoe zit het nu met dat fietsveilig maken van de Schattekerkerweg? Allemaal vragen die de ChristenUnie-SGP heeft ingediend en nu bij het college op tafel liggen. Natuurlijk moet ook het schoolbestuur perspectief zien en mee willen. Dus we zijn er nog lang niet.”

Op de foto: Het dorpscomité geeft aan, dat de school een sleutelrol vervult in de lokale gemeenschap. Foto: aangeleverd.