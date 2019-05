Scholen weer aan de slag met natuur- en milieu educatie

Uithoorn – Afgelopen maandag is weer de digitale inschrijving voor het aanbod van natuur- en milieueducatie (NME) voor het schooljaar 2019-2020 gestart. Scholen kunnen vier weken lang inschrijven op een aantrekkelijk NME-aanbod van lesmaterialen, lessen, projecten en workshops.Scholen kunnen zich inschrijven via www.nmedichtbij.nl. Om het ze nog wat makkelijker te maken, is het aanbod ook op een overzichtelijke poster gezet. Iedere basisschool heeft meerdere posters ontvangen. Op de achterkant van de poster staat algemene informatie over NME in de regio. Dit jaar is er naast de vertrouwde poster ook een handig boekje voor op de koffietafel van scholen meegestuurd. Leerkrachten kunnen daarmee nog eens rustig bladerend naar het mooie aanbod van alle NME activiteiten kijken.

Nieuwsgierig geworden naar alles wat NME te bieden heeft? Kijk op www.nmedichtbij.nl Ook voor ouders is er genoeg op deze website te zien. Zo is er een overzicht van diverse activiteiten te vinden.