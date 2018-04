Schiphol-wethouder Van Duijn naar Den Haag

Aalsmeer/Den Haag – Op woensdag 18 april organiseert de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de Governancestructuur luchtvaart. In dit gesprek kunnen verschillende partijen aangeven hoe zij denken dat besluitvorming over Schiphol het beste georganiseerd kan worden.

Wethouder Schiphol Robbert-Jan van Duijn is als enige gemeentebestuurder uitgenodigd om deel te nemen aan het rondetafelgesprek. Ter voorbereiding hebben de partijen die uitgenodigd zijn een position paper gemaakt met hun standpunten.

Het paper van Aalsmeer is in lijn met het position paper ‘De mensen achter de Cijfers’. Het pleidooi van de gemeente Aalsmeer om rechtstreeks te worden betrokken bij de besluitvorming over Schiphol en de inwoners als direct belanghebbenden een stem te geven over Schiphol-aangelegenheden die hen rechtstreeks raken. De hoorzitting vindt plaats in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag en is openbaar.

Foto: Wethouder Robbert-Jan van Duijn tijdens de presentatie van de ‘Position Paper’ van Aalsmeer in januari in het gemeentehuis.