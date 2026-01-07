Saskia Egtberts brengt ode aan Wim Sonneveld

Mijdrecht – Het nieuwe jaar begint muzikaal in Mijdrecht. Zaterdag 17 januari opent CultuurHuis Mijdrecht het seizoen met een bijzondere voorstelling: ‘Saskia Egtberts zingt Sonneveld’. Samen met pianist Bouwe Bruins neemt zij het publiek mee op een nostalgische reis door het leven en werk van Wim Sonneveld, één van Nederlands meest geliefde artiesten.

In ‘t Oude Parochiehuis klinken die avond iconische klassiekers als ‘Margootje’ en ‘Het Dorp’, maar ook minder bekende pareltjes die Sonnevelds veelzijdigheid tonen. Egtberts en Bruins brengen de liederen met een frisse interpretatie, aangevuld met anekdotes en verhalen die Sonnevelds tijd doen herleven. Onderweg is er ruimte voor uitstapjes naar muziek van grootheden als Louis Davids, Conny Stuart en Annie M.G. Schmidt, die een belangrijke rol speelden in Sonnevelds carrière.

Avondvullende ode

Het idee voor deze voorstelling ontstond op het Herman van Veen Arts Center in Soest, waar Saskia Egtberts onder regie van Herman van Veen aan de basis van het programma werkte. Ruim vijftig jaar na Sonnevelds overlijden is het een avondvullende ode aan zijn leven en werk – een voorstelling die belooft te ontroeren, te laten glimlachen en misschien zelfs een traan te ontlokken.

De voorstelling begint om 20.00 uur in ‘t Oude Parochiehuis. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.cultuurhuismijdrecht.nl en aan de zaal.

CultuurHuis Mijdrecht is een bewonersinitiatief, dat zich inzet voor culturele activiteiten dicht bij huis. Naast theater biedt het Filmhuis Mijdrecht elke donderdag filmvertoningen in dezelfde locatie.

Op de foto: Saskia Egtberts brengt een indrukwekkende ode aan Wim Sonneveld. Foto: aangeleverd.