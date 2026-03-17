Mijdrecht – Een schone woonomgeving lijkt vanzelfsprekend, maar in veel wijken blijkt het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte een gezamenlijke inspanning te vergen. In de wijk Twistvlied‑Wickelhof in Mijdrecht wordt dat besef al jaren actief omgezet in daden.

Zaterdag 21 maart sluit de wijk zich opnieuw aan bij de landelijke Opschoondag, een jaarlijks moment waarop bewoners in heel Nederland de handen ineenslaan om hun buurt op te frissen.

Sociale samenhang

De ervaring leert dat een opgeruimde buurt niet alleen prettiger oogt, maar ook bijdraagt aan het gevoel van veiligheid en sociale samenhang. Toch belandt er nog altijd opvallend veel afval op straat en in plantsoenen; vuil dat eenvoudig in de aanwezige afvalbakken thuishoort. De Opschoondag biedt een laagdrempelige gelegenheid om hier samen iets aan te doen.

Materialen verzorgd

De werkgroep Groen Twistvlied‑Wickelhof nodigt bewoners uit om zaterdag 21 maart tussen 10.00 en 12.30 uur mee te helpen. Verzamelen gebeurt op het plein van de voormalige Twistvliedschool aan de Karekiet. Deelnemers kunnen aansluiten voor een half uur of de hele ochtend; elke bijdrage is welkom. Materialen zoals grijpers, vuilniszakken en handschoenen worden verzorgd. Na afloop wacht de vrijwilligers bovendien een kleine attentie.

Met deze actie hoopt de werkgroep opnieuw zichtbaar te maken dat de kwaliteit van de leefomgeving iets is waar bewoners zelf direct invloed op kunnen uitoefenen. “Een schonere wijk begint bij onszelf”, aldus de organisatie.

Samen werken aan schonere leefomgeving in Twistvlied‑Wickelhof. Foto: aangeleverd.