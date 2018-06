Rotary Haringparty in Uithoorn voor het goede doel

Uithoorn – Op woensdag jl. verzamelden ruim 120 gasten zich bij Restaurant Geniet aan de Amstel in Uithoorn voor de eerste Haringparty van Rotary AMU (Aalsmeer – Mijdrecht – Uithoorn). Naast een gezellige manier om te netwerken, was het evenement met name georganiseerd om geld op te halen voor een van de lokale doelen die worden ondersteund; “De Moederverwendag”. Om 18.15 uur werd het eerste vaatje aan land gebracht met medewerking van Aemstel Boating – Sloepverhuur.

De Burgemeester van Uithoorn hield om exact 18.30 uur een gloedvol betoog en onderstreepte het belang van serviceclubs voor de inzet van vrijwilligers en financiële ondersteuning bij allerlei projecten. Hij gaf vervolgens het woord aan Notaris Mr. Marlies Akkermans die met onnavolgbaar enthousiasme de veiling van het eerste vaatje haring in goede banen wist te leiden. Na 15 biedrondes stond de teller op

€ 8.975,00. (Foto: Jip van der Valk)