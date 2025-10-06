Rosan Kocken voorgedragen als burgemeester

De Ronde Venen – De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft donderdag 2 oktober besloten Rosan Kocken (46) bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor te dragen als nieuwe burgemeester van De Ronde Venen. Met de voordracht volgt de gemeenteraad het advies dat door de vertrouwenscommissie is uitgebracht. De beëdiging als burgemeester van De Ronde Venen staat gepland voor eind november 2025.

Volgens de vertrouwenscommissie, waarin alle fracties uit de gemeenteraad zitting hebben, voldoet Kocken uitstekend aan de op 1 april door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. Daarin staat onder meer, dat de gemeente een betrokken en benaderbare burgemeester zoekt die soepel omgaat met de eigenheid van de dorpen. Ook wordt van de nieuwe burgemeester verwacht dat zij de openbare orde en veiligheid bewaakt, handhaving doortastend aanpakt en de gemeente strategisch weet te positioneren in de regio.

Ruime bestuurlijk ervaring

Voorzitter van de vertrouwenscommissie, Bart Richter, zei in een toelichting dat Kocken ruime bestuurlijke ervaring meebrengt, heeft bewezen een verbindende en benaderbare bestuurder te zijn en beschikt over het vermogen om richting te geven aan complexe opgaven. Ook sluiten de persoonlijke stijl en haar leiderschap uitstekend aan bij de ambities die wij als gemeenteraad in de profielschets hebben vastgelegd.’’

Rosan Kocken is sinds 2022 gedeputeerde bij de provincie Noord-Holland. Ze heeft Nederlands Recht, Internationaal Recht & Staats- en Bestuursrecht gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarvoor werkte ze als strafrechtadvocaat met een eigen praktijk. Zij heeft een partner en twee kinderen. Zij woont in Amsterdam, maar na haar benoeming verhuist zij naar De Ronde Venen.

Rosan Kocken. Foto: aangeleverd.