Rondleidingen op bouwplaats Fort bij Abcoude

Abcoude – Natuurmonumenten is sinds het najaar van 2025 bezig met het herbestemmen van de kazerne van Fort bij Abcoude. Halverwege de werkzaamheden nodigt Natuurmonumenten de inwoners van Abcoude uit om een kijkje te nemen op de bouwplaats. Zaterdag 31 januari gaan de gesloten bouwhekken even open voor rondleidingen over de bouwplaats.

Belangstellenden wandelen samen met een van onze deskundigen, die betrokken zijn bij het project, door het fort en krijgen uitleg over de werkzaamheden en hoe we de herbestemming vormgeven met behoud van het unieke karakter van dit waardevolle cultureel erfgoed.

Veel werk verricht

Na de sluiting van de poorten in september 2025 is er veel werk verricht op Fort bij Abcoude. Als eerste stond het aansluiten van de luchtwarmtepompen en luchtbehandelingskanalen op het programma. Ook is er gewerkt aan de riolering, een brandweer opstelplaats en de afscheidingswanden voor de manschappenverblijven.

Gratis aanmelden: www.nm.nl/fortbijnigtevecht (zie agenda).

Neem gratis een kijkje bij Fort Abcoude. Foto: aangeleverd.