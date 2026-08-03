Maakplaats Club start weer in Bibliotheken

Amstelland – Na een zomer vol verhalen, lezen en ontdekken kunnen kinderen ook na de vakantie hun nieuwsgierigheid blijven ontwikkelen. Vanaf eind augustus en september starten in de Bibliotheek Amstelland weer nieuwe workshops van de Maakplaats Club. Kinderen vanaf 8 jaar gaan aan de slag met programmeren, robots bouwen, fotografie, film en andere creatieve technieken. Zo ontdekken ze spelenderwijs nieuwe talenten en vaardigheden.

Tijdens de Maakplaats Club leren kinderen vooral door zelf te doen. Ze experimenteren, ontwerpen en werken stap voor stap aan hun eigen projecten. De workshops sluiten aan bij de interesses van kinderen en stimuleren creativiteit, digitale vaardigheden en probleemoplossend denken. De Maakplaats Club is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar en vindt plaats in Aalsmeer en Amstelveen én dit seizoen voor het eerst ook in Kudelstaart.

Deelname is mogelijk na aanmelding. Omdat de workshops populair zijn, is het verstandig om op tijd een plek te reserveren. De Maakplaats Club sluit aan bij de missie van de Bibliotheek om kinderen niet alleen leesplezier mee te geven, maar hen ook kennis te laten maken met technologie, media en creativiteit. Zo blijft de Bibliotheek een plek waar kinderen kunnen ontdekken, leren én maken. Meer informatie over de workshops en aanmelden kan via: www.debibliotheekamstelland.nl

Foto: Spelen, ontwerpen en leren tijdens de Maakplaats Club. Foto: Bibliotheek (aangeleverd)

