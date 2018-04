Rode Kruis Aalsmeer zoekt collectanten

Aalsmeer – Met een paar uurtjes tijd iets betekenen voor het goede doel? Word dan collectant! Tijdens de Rode Kruis Week van 24 tot en met 30 juni gaan duizenden enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers langs de deuren voor het Rode Kruis.

Er wordt gecollecteerd voor lokale activiteiten in Aalsmeer en in Kudelstaart. Het Rode Kruis is onder meer actief op het gebied van sociale hulp voor ouderen en jongeren met een lichte handicap, burgerhulp, bevorderen van zelfredzaamheid en op het gebied van evenementenhulp.

Denk hierbij aan de telefooncirkel, het maandelijkse breicafé, de handwerksoos en regelmatig zijn vrijwilligers in beweging tijdens het rolstoelwandelen en het rolstoelfietsen.

Collectanten kunnen iets betekenen voor inwoners die hulp en aandacht hard nodig hebben. Helpt u/jij ook mee? Aanmelden kan via jnoordam@rodekruis.nl.