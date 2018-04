Sympany schenkt mooi geldbedrag aan OSA

Aalsmeer – De gemeente heeft met textielinzamelaar Sympany de afspraak gemaakt dat 25% van de opbrengst van de ingezamelde textiel naar de stichting Ontwikkelings samenwerking Aalsmeer (OSA) gaat. In totaal is door Sympany in 2017 in Aalsmeer 129.516 kilo textiel ingezameld. In het bijzijn van wethouder Gertjan van der Hoeven werd daarom een cheque van € 11.002,82 aan OSA overhandigd. Het bestuur van het dit jaar 35 jaar bestaande OSA is heel blij met dit extra bedrag voor projecten in ontwikkelingslanden.

Soms is het voor inwoners niet duidelijk wat welkom is in de textielcontainers van Sympany. Het is een misvatting dat alleen kleding welkom is. Ook schoenen, accessoires (tassen, riemen, petten) en overig textiel (lakens, dekens, gordijnen) mag in de textielcontainers. Waar kunt u uw textiel in uw gemeente kwijt? Met bijgaande link vindt u de dichtstbijzijnde textielcontainer van Sympany in uw buurt www.sympany.nl/vind-een-container.

Geen afval tussen het textiel

Het is heel vervelend dat er steeds vaker afval wordt achtergelaten in de vrij toegankelijke textielcontainers van Sympany. Steeds vaker treffen wij huishoudelijk afval, elektronica, glas, verf en ander soorten vuil aan tussen het textiel. Een onprettige klus voor onze medewerkers om dit afval tussen het textiel uit te halen. Nog erger is het, als het textiel zo vies is, dat ook goed textiel onbruikbaar is geworden. Dat is zonde. Om het gedoneerde textiel tegen vuil, viezigheid en nattigheid te beschermen is het van groot belang dat het in een gesloten plastic (vuilnis)zak wordt aangeboden. Dekbedden, matrassen, kussens of nat textiel zijn niet welkom.

Over Sympany en OSA

Sympany is een van de grootste charitatieve textielinzamelaars in Nederland. In 135 gemeenten wordt ruim 2.400 textielcontainers jaarlijks ruim 22,5 miljoen kilogram textiel ingezameld. Sympany werkt aan de zelfredzaamheid van mensen in Nederland, Afrika en India. In Nederland bieden we werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In Afrika en India steunen we textiel gerelateerde projecten waarbij duurzaamheid en zelfredzaamheid centraal staan. OSA beheert voor de gemeente Aalsmeer een budget voor ontwikkelingssamenwerking, waaruit iedere organisatie die aan de voorwaarden voldoet geld kan aanvragen. Meer informatie over OSA: www.osa-aalsmeer.nl.