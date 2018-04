Zestien Rondeveners ontvingen een Koninklijke onderscheiding

De Ronde Venen – Zestien inwoners van De Ronde Venen hebben donderdag 26 april een koninklijke onderscheiding ontvangen. Vijftien personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, één tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Dorpskerk in Abcoude werden de lintjes bij hen opgespeld door burgemeester Maarten Divendal. De gelukkige zijn: De heer D de Groot uit Baambrugge, Mevrouw M van Eijk-Vergeer uit Vinkeveen, Mevrouw M. van der Eijk-van der Vliet, uit Waverveen, Mevrouw J. Gijsen-Kreuger uit Abcoude, De heer M. Guggenheim uit Abcoude, De heer J. Hoogenboom uit Vinkeveen, De heer J. Hoogenboom uit Baambrugge, Mevrouw J. Van der Klok- Visser uit Abcoude, De heer J. Peltenburg uit Mijdrecht, Mevrouw C. Toebosch uit Mijdrecht, Mevrouw M. van der Vliet-Smit uit Vinkeveen, De heer G. van Walbeek uit Baambrugge, De heer C. Westerdijk uit Mijdrecht, De heer R. Wever uit Baambrugge, Mevrouw M. van Zwieten uit Vinkeveen en De heer H. van Zwieten uit Vinkeveen. De heer D de Groot is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en de overige vijftien tot Lid van de Orde van Oranje Nassau. Waarom zij deze onderscheidingen ontvingen leest u woensdag 2 mei in de Nieuwe Meerbode ed De Ronde Venen,

Op bijgaande foto: Vlnr: Burgemeester Maarten Divendal, Bert van Walbeek, Hans van Zwieten, Jan Peltenburg, Michael Guggenheim, Rik Wever, Jack Hoogenboom, Dirk de Groot, J. Gijsen-Kreuger, Caro Toebosch, Janny van der Klok- Visser, Mary van Eijk-Vergeer, Rie van der Eijk-van der Vliet, Ria van der Vliet-Smit, Monique van Zwieten, Cor Westerdijk en W. de Jong.