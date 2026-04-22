RIKI-stichting laat Zonnebloem bewegen

De Ronde Venen/Amsterdam-Noord – De afdeling Vinkeveen en Waverveen van de Zonnebloem zet haar gasten graag in beweging. Eén van de succesvolle uitstapjes werd ook dit jaar weer mogelijk gemaakt door de RIKI-stichting, die zich inzet voor een liefdevolle wereld door eenzaamheid onder ouderen te verminderen en verbinding te creëren.

In het prachtige Friendship Sports Centre (FSC) in Amsterdam-Noord kregen de gasten een dag vol gezelligheid, beweging en verwennerij. Het Friendship Sports Centre organiseert afwisselende, gezellige sportactiviteiten die geschikt zijn voor alle ouderen, zoals bijvoorbeeld boccia (jeu de boules), zitvolleybal en bewegen op muziek.

De gasten hebben genoten van het programma en de heerlijke lunch. De liefdevolle begeleiding van de medewerkers van Friendship Sports Center en de eigen vrijwilligers van de Zonnebloem maakten het dankzij de steun van de RIKI-stichting een onvergetelijke dag voor de gasten.

Op de foto: De RIKI-stichting laat de Zonnebloem bewegen. Foto: aangeleverd.