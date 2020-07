Aalsmeer – Beroepsvisser en natuurbeheerder Theo Rekelhof deed maandagmorgen zijn vangst van het jaar.

In zijn fuik vond hij een reusachtige meerval, waarschijnlijk een dame. De enorme vis was nauwelijks te tillen. Na weging (27 kilo) en meting (1.65 meter) is de ongeveer 25 jaar oude dame weer voorzichtig teruggezet in de Westeinderplassen.

De meerval zwemt daar nu weer, waarschijnlijk nog een beetje bozig, rond. Dus, volgens een aloude Aalsmeerse grap, zwemmers: opgelet!

Foto: Wim Rietveld.