Vinkeveen – In De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen is maandag 16 maart van 09.30 tot 12.00 uur weer een Repair Café. Er worden defecte apparaten en kapotte kleding door vrijwilligers gerepareerd en krijgen zodoende weer een tweede leven. Goed voor de samenleving, het milieu en de portemonnee. Het Repair Café repareert kleding, (kleine) elektrische apparaten, tuingereedschap, stoelen en krukjes, houten speelgoed, porselein, aardewerk en andere spulletjes. De volgende Repair Café’s in Vinkeveen zijn 20 april, 18 mei en 15 juni.
Op de foto: Repair Café Vinkeveen in De Boei. Foto: aangeleverd.