Remy Evers in Theater Mondriaan

Abcoude – Cabaretier Remy Evers treedt zaterdag 21 maart om 20.15 uur op in Theater Mondriaan in Abcoude. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterpietmondriaan.nl.

Evers onderscheidt zich in zijn erg grappige voorstelling ‘Stoorzender’ met zijn non-verbale acts. Dit absurdistisch spektakel gaat over een energieke jongen met te veel vrije tijd die verstrikt raakt in een eenzijdige burenruzie. In een wereld waarin iedereen rent, lijkt hij stil te staan. Maar niets is minder waar. Zijn hoofd maakt overuren. In een voorstelling vechten ontroering en humor om voorrang. Terwijl de grenzen tussen fantasie en realiteit elkaar kruisen, gaat de ontwapenende Evers op zoek naar antwoorden. Is de uitvinder van de perforator ook de uitvinder van confetti? En kan een boomfluisteraar ook met papier en laminaat praten? Hij zoekt het uit, op zijn unieke manier.

Op de foto: Remy Evers. Foto: aangeleverd.