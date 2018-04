Racetalent Sem van Til op podium bij EK karting in Genk podium

Regio – Dat noem je nog eens debuteren op het Europees kampioenschap karten: Sem van Til werd zondag tweede in het dagklassement bij de Rotax Max Junioren en won bovendien één van de twee finales. De pas twaalfjarige rijder uit Wilnis blikte dan ook met plezier terug op zijn topweekeinde op het circuit van Genk. Toegegeven, Sem had niet verwacht zo hoog te eindigen tijdens zijn eerste deelname aan de Rotax Max Challenge Euro Trophy. Want: “Dit is nog een beetje een leerjaar”, zei hij na afloop van de races op de beroemde Belgische baan. “Ik heb dit weekend dan ook heel veel geleerd. Vooral voor wat betreft het rijden op een half natte, half droge baan en hoe je dan je racelijn moet aanpassen. Maar voor mijn eerste Europese race ben ik tevreden. De tweede is de eerste verliezer, en ik wil altijd winnen, maar dit resultaat is toch wel mooi.” Volgende week een uitgebreid verslag over deze wedstrijd in de Nieuwe Meerbode editie De Ronde Venen ( foto Bas Kaligis)