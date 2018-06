Promotie voor de Vinken

Vinkeveen – Afgelopen zaterdag sleepte De Vinken de felbegeerde promotie naar de tweede klasse binnen. In een sfeervolle ambiance pakten de Vinkeveners tegen opponent Badhoevedorp simpel de winst. Het eerste kwartier was het nog even aftasten. Beide teams kenden elkaar uit de zaalcompetitie. Daarin wisten beide thuis de winst te pakken en werd Badhoeve net voor De Vinken tweede in de poule. Nu ging het tot 4-4 gelijk op (Vinkenscores van Annick, Fenne, Rutger en Kelvin), maar daarna was het Vinkeveen wat het sterkst was. Halverwege was het 5-8 in Vinken’s voordeel door doelpunten van Annick (2x), Jerom en Rutger.

Feest

In de tweede helft mocht Badhoevedorp nog heel even dichterbij komen: 7-9. Maar daarna was het Suiteteam heer en meester. Via 8-14 finishten de Vinkeveners uiteindelijk met ruime voorsprong op 12-18 en bewerkstelligden daarmee de promotie. Scores van De Vinken waren van Dorien, Rutger (3x), Lieke, Annick (3x), Kelvin en Jerom. Daarna brak een waar supportersfeest los. In opperbeste stemming trok de Vinkeveense aanhang samen met hun matadoren naar het eigen Vinkennest, waar het nog lang onrustig, maar bovenal heel gezellig bleef.