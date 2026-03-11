Project trapleuning afgerond

Abcoude/Baambrugge – Het heeft even geduurd, maar na zes jaar is het ‘project trapleuningen’ afgerond. Iedereen die wel eens een rondje om het Abcoudermeer heeft gelopen kent de trappen langs het talud van de A2. Je hebt ze nodig om onder meer de Holendrecht over te kunnen steken. De trappen hadden geen leuningen en eentje was bovendien erg verzakt; de situatie was dus zeker voor ouderen niet veilig.

In coronatijd, toen we allemaal veel rondjes om het meer wandelden, kaartte een lid van de Ouderen Belangen Vereniging het probleem aan bij de vereniging. De commissie Verkeer en Vervoer van de OBV bracht de onveilige situatie vervolgens onder de aandacht van Rijkswaterstaat en de gemeente De Ronde Venen. De gemeente bracht stevige leuning aan bij twee van de drie trappen: die aan de zuidkant van de Holendrecht en die bij de afrit Abcoude. Een jaar geleden werden ze feestelijk in gebruik genomen.

De trap aan de noordkant van de Holendrecht was er echter het slechtst aan toen, maar die hoort bij de gemeente Ouder-Amstel. Na enig overleg heeft Rijkswaterstaat onlangs deze trap opgeknapt, en nu de gemeente De Ronde Venen ook hier voor een leuning heeft gezorgd kan iedereen weer veilig een rondje lopen.

Meer informatie over OBV: https://obv-abcoude-baambrugge.nl.

Op de foto: Het heeft even geduurd, maar na zes jaar is het ‘project trapleuningen’ afgerond. Foto: aangeleverd.