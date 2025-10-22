Portret van lijsttrekker en wethouder Cees van Uden (D66)

De Ronde Venen – Met een hernieuwd mandaat en een stevige dosis optimisme stapt Cees van Uden opnieuw het politieke strijdtoneel in. De leden van D66 De Ronde Venen hebben hem met overtuiging herkozen als lijsttrekker. En dat is geen formaliteit: het is een signaal. Van Uden, die samen met fractievoorzitter Joanne Freeve de coalitieonderhandelingen leidde, noemt de gesprekken ‘constructief en positief’. In een tijd waarin politiek vaak wordt geassocieerd met polarisatie en profilering, klinkt dat bijna ouderwets.

Vooruitgang

Toch is er onder zijn leiding vooruitgang geboekt. Een persoonlijk hoogtepunt noemt hij het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, een investering van maar liefst 52 miljoen euro. Daarmee is een jarenlange stilstand doorbroken. “We laten met Kindcentrum Avonturijn zien hoe een moderne school eruit moet zien”, zegt Van Uden. “En dat is geen loze belofte: het gebouw is duurzaam, toekomstbestendig en ontworpen met het welzijn van kinderen in het achterhoofd.” Minder verzuim, betere prestaties; het klinkt bijna als een reclamefolder, maar de cijfers zullen het moeten bewijzen.”

Ook in Wilnis wordt gebouwd aan de toekomst. “De nieuwe Koningin Julianaschool, samen met dorpshuis De Willisstee, moet een multifunctioneel hart voor het dorp worden. D66 presenteert het als een investering in de jeugd én in de dorpskernen.” Slimme keuzes, noemt Van Uden het. En wie hem kent, weet dat hij zelden iets ondoordacht noemt.”

Woningnood

Naast onderwijs staat woningbouw hoog op de agenda. De woningnood is nijpend, en Van Uden laat weten dat D66 lokaal duidelijke spelregels hanteert: 30% sociale huur en 36% betaalbare koop of middeldure huur in elk nieuwbouwproject. “We bouwen geen huizen, we bouwen wijken. Het is een lokale vertaling van de D66-ideologie: iedereen verdient een eigen thuis.” Of dat in de praktijk ook lukt, zal de komende jaren blijken.

Maar niet alles is rozengeur en maneschijn. Van Uden erkent dat politiek soms lelijk is. Persoonlijke aanvallen via sociale media en in de krant zijn hem niet vreemd. “Goed dat we dat niet normaal gaan vinden”, zegt hij. Een oproep tot fatsoen in het publieke debat, het klinkt bijna nostalgisch. “Iedereen bij de gemeente werkt vanuit de wens om het goede te doen,” benadrukt hij. Een pleidooi voor argumenten boven moddergooien, voor respect boven rancune. Of dat gehoor vindt, is een kwestie van lange adem.

Tot slot kijkt Van Uden vooruit. De leden hebben hem gekozen, maar het verkiezingsprogramma moet nog vorm krijgen. De lijnen zijn helder: onderwijs, woningbouw, duurzaamheid en voorzieningen. Maar de invulling? Die moet van de inwoners komen. Op 18 november vindt de Algemene Afdelingsvergadering plaats in Turf Mijdrecht, waar de kandidaten worden voorgesteld. “Vooruitgang begint met meedenken”, besluit Van Uden.

Op de foto: Cees van Uden met Rob Jetten. Foto: aangeleverd.