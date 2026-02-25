Politiebus trekt volop aandacht bij Jumbo in Wilnis

Wilnis – De politie stond vrijdag 20 februari zichtbaar midden in de samenleving. Wijkagent Remco Dekker en een team enthousiaste collega’s parkeerden de opvallende kom bij de politiebus bij de Jumbo in Wilnis. Met deze landelijke campagne wil de politie inwoners interesseren voor een carrière in het blauw. Gedurende de middag stapten tientallen voorbijgangers – van nieuwsgierige kinderen tot oriënterende volwassenen – de bus binnen voor een kijkje achter de schermen.

Bezoekers kregen uitleg over het dagelijkse politiewerk, de verschillende functies en de opleidingstrajecten. Vooral de jonge bezoekers keken hun ogen uit bij de apparatuur en de verhalen uit de praktijk.

Volgens Dekker is het belangrijk om zichtbaar en aanspreekbaar te zijn: “We merken dat veel mensen benieuwd zijn naar wat ons werk écht inhoudt. Zo’n bus verlaagt de drempel om vragen te stellen.”

De actie leverde niet alleen waardevolle gesprekken op, maar mogelijk ook meerdere nieuwe collega’s.

Op de foto: Remco Dekker gaf tekst en uitleg. Foto: Wilco de Vries.