Band politieauto lek gestoken

Vinkeveen – Donderdagavond jl. heeft de politie een man aangehouden, die de band van de politieauto lek stak. De agenten waren op de Herenweg bezig met de afhandeling van een andere melding, toen de man zonder enige aanleiding de band van de politieauto lek stak. De man kon vrijwel direct wordt aangehouden en is meegenomen naar het politiebureau.

Verkeerscontrole De Ronde Venen

Donderdagochtend jl. is er een grote verkeerscontrole gehouden op diverse locaties in De ronde Venen. Via motoragenten werden diverse automobilisten meegenomen naar de controleplaats. Daar werd gecontroleerd op: verlichting, bandprofiel, APK en verzekering. Maar niet alleen automobilisten werden gecontroleerd, ook werden verschillende scooterrijders staande gehouden en zij moesten hun voertuigen plaatsen op de rollerbank. Een aantal scooterrijders moest hun scooter achterlaten. De constructiesnelheid van de scooters was te hoog. Deze moet worden teruggebracht naar de wettelijke eisen, waarna de scooter opnieuw moet worden gekeurd. Ook zijn er verschillende boetes uitgedeeld aan automobilisten.