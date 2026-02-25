Politie verrast inwoners met ‘Cop Koffie’

Mijdrecht – Na verleden week ook aanwezig te zijn geweest in Abcoude en Wilnis trokken meerdere politievoertuigen de aandacht op het plein bij het gemeentehuis in Mijdrecht. Verschillende agenten stonden zichtbaar bij de ingang opgesteld, wat bij voorbijgangers even de indruk wekte dat er iets ernstigs aan de hand was. Daar bleek echter geen sprake van. In plaats daarvan hing er een ontspannen sfeer die eerder deed denken aan een vrijdagmiddagborrel, maar dan zonder alcohol natuurlijk.

‘Cop koffie’

De politie stond met een speciaal ontworpen politiekoffiekar op het plein en trakteerde inwoners op een kop koffie, of zoals zij het zelf met een knipoog noemen: een ‘Cop Koffie’. Met de actie wil de politie op een laagdrempelige manier in contact komen met inwoners.

Voor veel mensen voelt de stap naar het politiebureau groot. Door juist de wijk in te gaan en het gesprek aan te knopen op een informele plek, hoopt de politie de afstand te verkleinen. De koffiekar stond daarom op meerdere vooraf aangekondigde locaties binnen de gemeente.

‘Ik ben Thagi niet’

De reacties waren positief. Onder het genot van koffie en een koekje ontstonden gesprekken over uiteenlopende onderwerpen, zoals veiligheid en criminaliteit. Een inwoner die onderweg was naar een kennismakingsgesprek met de nieuwe burgemeester schrok even van de politieaanwezigheid en grapte: “Zo’n ontvangst is nou ook weer niet nodig. Ik ben Taghi niet. Ik kom gewoon voor een gezellig praatje.” De aanwezige agent stelde hem gerust en bood hem een kop koffie aan.

Open voor een gesprek

Volgens de aanwezige agenten zorgt deze aanpak voor een andere vorm van contact. “Normaal rijden of fietsen we door de wijk en zijn mensen toch wat terughoudender. Op deze manier staan inwoners meer open voor een gesprek.” De actie blijkt ook in andere gemeenten succesvol te zijn geweest. In de gemeente De Ronde Venen was de politiekoffiekar naast Mijdrecht eveneens te vinden in Abcoude en Wilnis en eveneens goed ontvangen door de inwoners. Veel inwoners hebben ook nog een enquête ingevuld, waar de politie zijn voordeel mee wil doen.

Op de foto (boven): Politievoertuigen trokken de aandacht op het plein bij het gemeentehuis in Mijdrecht. Foto: Peter Pos.

Op de foto (onder):

De politiekoffiekar. Foto: Peter Pos.