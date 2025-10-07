Podiumplaatsen voor AKU jeugd tijdens NK-estafette

Uithoorn/Amstelveen – In het laatste weekend van september werden traditiegetrouw de Nederlandse Kampioenschappen estafette georganiseerd bij AV Startbaan in Amstelveen. Meer dan 2000 atleten uit het hele land namen deel aan dit fantastische evenement. Vanuit AKU stonden meer dan 60 atleten, verdeeld over 27 verschillende teams aan de start.

De meisjes U8, de jongste groep atleten, zorgden op de eerste dag voor een geweldig succes door de zilveren medaille te veroveren. Jessie Wiersma, Jayleigh Born, Eline John en Inaya Gillis liepen op de 4×40 meter ook een nieuw clubrecord.

Sterk gelopen

Aan het einde van de dag organiseerde de jubilerende verenging Startbaan een speciale 5×50 meter estafette, waar er vanuit verschillende pupillen, junioren en seniorengroepen 1 atleet moest starten. Mika Woerdeman (U10) begon als startloper en vervolgens ging het stokje over naar de broers Siem en Roel Verlaan, Robin van Montfoort en slotloper Jon Schouwenaar. De 5 AKU atleten liepen erg sterk en eindigde als 2e van Nederland.

Op zondag stonden Fleur Hofmijster, Esmee Kriger, Nynke Veen en Emmanuella Amani aan de start van de zweedse estafette waar er 4 afstanden gelopen werden. Fleur opende met een snelle 400 meter, gevolgd door een goede 300 meter van Esmee. Nynke breidde de voorsprong uit op de 200 meter en Emmanuella hield de leidende positie vast op de afsluitende 100 meter. GOUD voor AKU.

Knappe vijfde plaats

Bij de pupillen liepen de jongens U11 op de 4×60 naar een knappe vijfde plaats van Nederland. Stijn Hogerwerf, Jotham Bitreysan, Jayant Hindori en Mohammed Abdirizak liepen een snelle tijd van 36.80 sec.

De jongste pupillen van AKU zorgden voor twee mooie top10-klasseringen bij de 10×40 pendelestafette. Het team van Wessel, Tijn, Mila, Sten, Duuk, Thijn, Juna, Roos, Nora en Lorén eindigde op een achtste plaats, één plaats voor het team van Mika, Mees, Kaira, Jessie, Jayleigh, Inaya, Eline, Luna, Pedro en Jayson op de negende plaats.

Clubrecords

De junioren U18 waren erg goed in vorm en liepen in verschillende samenstellingen drie nieuwe clubrecords. Yannick v.d. Laarse, Daniël Vennink, Roan Blondeau en Kyan Valentijn liepen een nieuw CR op de 4×100 meter. Op de Zweedse estafette liepen Mark Westra, Robin van Montfoort, Jonne van Schaardenburg en Jay van Kempen het oude record uit de boeken en ook de 4×400 meter werd verbeterd door Mark Westra, Robin van Montfoort, Jay van Kempen en Tim Taanman.

De afsluitende 10×100 meter was tot de laatste 100 meter ontzettend spannend. Team AKU had na vier series de snelste tijd staan en hoopten stiekem al op een podiumplaats. Vol spanning keken Robin, Mark, Jay, Tim, Jon, Jonne, Daniel, Roan, Roel en Jip toe naar de laatste serie, maar moesten helaas hun meerdere erkennen in de teams uit Den Haag, Eindhoven en Nieuwegein. De mannen mogen terugkijken op een sterke race met goede wissels.

Podiumplaatsen voor de AKU-jeugd tijdens de NK-estafette in Amstelveen. Foto: aangeleverd.