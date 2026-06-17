HSV’69-jeugd in het nieuw gestoken

De Hoef – HSV’69 JO9 en JO10 zijn onlangs als eerste teams in een tenue van de nieuwe kledingleverancier Stanno gestoken. Op de shirts zijn maar liefst twee sponsors zichtbaar. Op de voorkant Helling Elektrotechniek en op de achterkant Pedicare Mijdrecht.

Op de foto’s een deel van de spelers van de JO9/J10, samen met trainers/coaches Patrick, Monique en Martien, voorzitter van HSV’69 Kees Bakker, Jacqueline van Pedicare en Matthijs van Helling Elektrotechniek.

Bakker: “We zijn ontzettend blij dat we twee nieuwe sponsoren gevonden hebben, die onze jongste voetbaltalenten geholpen hebben aan een nieuwe mooie tenues. Ik wil Jacqueline en Matthijs daar zeer voor bedanken. Lokale ondernemers als sponsor maken het mogelijk om de drempel om lid te worden van onze vereniging, financieel zo laag mogelijk te maken.”

Op de foto (boven): Helling op de voorkant. Foto: aangeleverd.

Pedicare op de achterkant. Foto: aangeleverd.