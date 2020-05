Podium voor 60-jarige Fotogroep

Aalsmeer – Al 60 jaar is Fotogroep Aalsmeer actief in Aalsmeer en omstreken. Met vele mooie foto’s als resultaat. Ter ere van hun 60 jarig bestaan bracht de Fotogroep een jubileumboek uit.

Op maandag 18 mei overhandigde Adrie Kraan, voorzitter van de Fotogroep, het jubileumboek aan wethouder Wilma Alink. Op het podium van het raadhuis werd zij verblijd met het boekwerk van de Fotogroep. Het boek geeft een indruk van het werk van 23 actieve leden. Hun prestaties op fotografisch gebied en hun persoonlijke voorkeuren en interesses zijn gebundeld in het jubileumboek. Het boek wordt voor geïnteresseerden ook te koop aangeboden in Het Boekhuis en schoenwinkel Henrita.

Wethouder Alink: “Het is een prachtig boek geworden. Toen ik een paar maanden geleden van de plannen hoorde van het boek, wilde ik daar graag aan bijdragen. Het is belangrijk dat wij als cultureel ingestelde gemeente ook dit soort initiatieven stimuleren. Het boek is een mooi naslagwerk geworden waar onze inwoners nog jaren van kunnen genieten.”

Fotogroep online

In verband met corona organiseert fotogroep de groepsavonden nu online. Vanwege het succes hiervan eindigt het seizoen nu niet in mei, maar wordt deze zomer doorgegaan met de online groepsavonden. Amateurfotografen die een keer mee willen doen met een online avond óf meer willen weten over de Fotogroep of het boek, kunnen terecht op: www.fotogroepaalsmeer.nl.

Foto: Wethouder Wilma Alink krijgt het jubileumboek van Fotogroep Aalsmeer overhandigd van voorzitter Adrie Kraan.